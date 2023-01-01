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رئيس الإنجيلية: أصلِّي اليوم من أجل بلادي الحبيبة أن يمتلئ مواطنوها بروح الأمل

كتب:

منى السعيد
01:07 ص | الأحد 01 يناير 2023
الدكتور أندريه زكي خلال احتفالات رأس السنة

الدكتور أندريه زكي خلال احتفالات رأس السنة

 شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، في احتفال كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية برأس السنة الميلادية، مساء اليوم السبت، بحضور شعب كنيسة مصر الجديدة، وراعيها الدكتور القس يوسف سمير، وجميع رعاة وشيوخ الكنيسة.

رئيس الإنجيلية: نودع عامًا بكل ما حدث فيه من أفراح وأتعاب

وخلال كلمته قدم رئيس الإنجيلية التهنئة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، لجميع المصريين، وقال: «كل عام وأنتم بخير، ها هو عامٌ يمضي، وعام يأتي، في رحلة حياتنا، نودع عامًا بكل ما حدث فيه من أفراح وأتعاب، ونستقبل آخرَ بآمال وتمنيات وطموحات، وما أحوجنا جميعًا إلى مثل هذه البداية الجديدة». 

 وأضاف رئيس الإنجيلية: «لتكن بداية العام الجديد بداية جديدة مليئة بمشاعر الأمل والرجاء داخل قلوبنا. أصلِّي اليوم من أجل بلادي الحبيبة، أن يمتلئ مواطنوها بروح الأمل والرجاء والإبداع والطاقة».

 

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بقلم منى السعيد