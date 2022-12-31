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بدء احتفال رأس السنة الميلادية 2023 بالكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة

كتب:

منى السعيد
11:07 م | السبت 31 ديسمبر 2022
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

بدأت منذ قليل، الاحتفالية الثانية التي تنظمها الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2023، بمقر الكنيسة في شارع كليوباترا. 

وبدأ برنامج الاحتفال برأس السنة الميلادية بعدد من الترانيم والتسبيح بقيادة المرنم سامح روبيل وفريق ترانيم الكنيسة، وسط حضور عدد كبير من أبناء الطائفة.

ومن المقرر أن يشارك القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الاحتفال، وأن يقدم رسالة الكنيسة في رأس السنة الميلادية، كما يحضر الاحتفال عدد من قساوسة الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة والشخصيات العامة وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أبناء الكنيسة.

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