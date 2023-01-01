زعيم كوريا الشمالية: الجارة الجنوبية عدو واضح

قال زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، إن الجارة الجنوبية، هي عدو واضح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

ودعا زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، لمضاعفة الجهد لإنتاج أسلحة قوية تتفوق على أمريكا وكوريا الجنوبية، كما دعا المسؤول الشمالي، لإنتاج واسع للأسلحة النووية التكتيكية لتعزيز ترسانة بلاده.

وقال زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، إن الحكومة ستزيد هندسيا عدد الرؤوس الحربية النووية، وأضاف «كيم جونج أون»، إن بلاده ستطلق قمر صناعي عسكري في أقرب وقت، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت كوريا الشمالية، إنها أطلقت نيران مدفعية فائقة الضخامة يومي السبت والأحد.