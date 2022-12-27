زعيم كوريا الشمالية: قوتنا الوطنية زادت بشكل ملحوظ في جميع المجالات

قالت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع حزب «العمال الكوري» الحاكم، انطلق في وقت سابق من هذا الأسبوع بحضور زعيم البلاد «كيم جونج أون»لمناقشة اتجاه السياسة العام المقبل.

وترأس زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، الاجتماع الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب «العمال الكوري» الحاكم لمناقشة مهام عام 2023، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

«أون»: القوة الوطنية لـ«بيونج يانج» زادت بشكل ملحوظ

وحث زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون»، على تحقيق الأهداف الرئيسية في القطاعات الصناعية الرئيسية، بما فيها الصناعات المعدنية والكيماوية والطاقة الكهربائية والفحم والآلات في 2023.

وأكد «كيم جونج اون»، على ضرورة وضع استراتيجية نضال أكثر حماسة وموثوقية، مشددا على أن القوة الوطنية لـ«بيونج يانج» زادت بشكل ملحوظ في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، أعلن في وقت سابق، عبور 5 طائرات كورية شمالية بدون طيار «مسيرات» الحدود بين الكوريتين، مشيرا إلى رصد واحدة منها على الأقل وهي تحلق فوق شمال العاصمة «سول».

الجيش الكوري الجنوبي يفشل في إسقاط «المسيرات» الشمالية

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه أطلق حوالي 100 طلقة أثناء محاولته الحد من الأضرار المحتملة على المدنيين، مشيرا إلى فشله في إسقاط الطائرات بدون طيار الكورية الشمالية.

تحطم إحدى الطائرات التي أقلعت لاعتراض «المسيرات» الكورية الشمالية

من جانبها، قالت شبكة «روسيا اليوم»الإخبارية الروسية، إن الحادث أسفر عن تحطم إحدى الطائرات التي أقلعت لاعتراض المسيرات الشمالية، كما أسفر الحادث عن تعليق العديد من الرحلات الجوية في كوريا الجنوبية.

من جانبها، أكدت «واشنطن» من جديد التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية بعد عبور طائرات بدون طيار كورية شمالية «مسيرات» الحدود بين الكوريتين، وقال مجلس «الأمن القومي» الأمريكي، إن الولايات المتحدة تتشاور عن كثب مع حلفاء «سول» لمعرفة طبيعة الاستفزاز الأخير لـ«بيونج يانج».

وأضاف «مجلس الامن القومي» إن التزام «واشنطن» بالدفاع عن كوريا الجنوبية لا يزال صارما.