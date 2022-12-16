زعيم كوريا الشمالية: تصنيع سلاح استراتيجي جديد قريبا

نجحت السلطات في «بيونج يانج»، في إجراء اختبار للتحقق من ميزات محرك الوقود الصلب عالي الدفع «تي إف 140» في تطوير نوع جديد آخر من أنظمة الأسلحة الاستراتيجية.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في تقرير باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن «معهد مهم تابع لأكاديمية علوم الدفاع»، نجح في اختبار إطلاق ثابت للمحرك يعمل بالوقود الصلب، الأول من نوعه في البلاد، في «قاعدة سوهيه» لإطلاق القمر الصناعي، في «تونجتشانج ري» شمال غرب البلاد صباح أمس الخميس.

وفي وقت سابق، استخدمت «بيونج يانج»، محركات الوقود السائل لصواريخها المتوسطة إلى طويلة المدى مثل «هواسونج-17».

الاختبار يهدف للتحقق من جميع الميزات التقنية المحددة للمحرك

والهدف من الاختبار الكوري الشمالي، هو التحقق من جميع الميزات التقنية المحددة للمحرك استنادا إلى تقنية التحكم في ناقل الدفع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

زعيم كوريا الشمالية يشيد بمسؤولي «أكاديمية علوم الدفاع»

وقاد زعيم البلاد «كيم جونج أون»، اختبار محرك الوقود الصلب. وكانت خطة الدفاع الخمسية لكوريا الشمالية دعت إلى تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات يستخدم الوقود الصلب. وأعرب الزعيم الشمالي، عن توقعه بأن سلاح استراتيجي جديد سيتم صنعه في أقصر فترة زمنية، مشيدا، بمسؤولي «أكاديمية علوم الدفاع».

جدير بالذكر، أن كوريا الشمالية، أجرت عددًا غير مسبوق من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية خلال العام الجاري 2022 وسط مخاوف متزايدة من أنها قد تجري تجربة نووية.