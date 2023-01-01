القبض علي 6 أشخاص حاولوا سرقة البنك الزراعي بالدقهلية واعتدوا على الحرس

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بمحافظة الدقهلية، تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام بمديرية أمن الدقهلية القبض على 6 متهمين في محاولة سرقة فرع البنك الزراعي بمنطقة العصافرة التابعة لمركز المطرية، بعد الاعتداء على حراس البنك وإحداث إصابات بهم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بمحاولة سرقة البنك الزراعي بقرية العصافرة وتعدي القائمين على الواقعة على أفراد الحراسة وإحداث إصابات بهم.

تشكيل فريق بحث والقبض على المتهمين

كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية وضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية برئاسة العقيد هيثم منصور، رئيس فرع البحث الجنائي والرائد احمد طلعت، رئيس مباحث مركز المطرية، ومعاوني مباحث المركز تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام.

القبض على 6 متهمين بمحاولة سرقة البنك

وتمكن فريق البحث من تحديد المتورطين وعددهم 6 أفراد كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيا خططوا لسرقة البنك الزراعي بقرية العصافرة دائرة مركز شرطة المطرية بالإكراه، وقاموا بالتعدي علي حارس الامن بالبنك، واحدثوا بهم اصابات وجميعهم لديهم معلومات جنائية ومسجلين بإدارة البحث الجنائي بمركز المطرية، وجرى تحديد المتهمين والتعرف عليهم.

وبورود معلومات عن أماكن اختبائهم، انتقل ضباط فريق البحث الجنائي والقوة المرافقة لهم وتمكنوا من القاء القبض علي كلا من المدعو حسن. م .ب ، مسجل شقي خطر، و المدعو محمد. ف .ا، وشهرته «السني»، ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائي بالسجن 5 سنوات بمركز شرطة المنزلة، والمدعو محمد. ا .ق، وشهرته «الجبناوي»، والمدعو عبده .ع .ا، مدرج جنائيا، والمدعو فارس .أ .أ ، والمدعو فايز. ج .ع ، له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون دائرة مركز المطرية.

وعثر بحوزة المتهمين على الأدوات التي استخدموها في ارتكاب محاولة السرقة وهي عبارة عن «أجنة وشاكوش» وحبل وصاروخ كهربائي.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط واعترفوا بارتكابهم الواقعة وسردوا في التحقيقات عن أدوارهم، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.