سرقة 250 «صندوق ودائع» من بنك في «طهران».. اللصوص نقبوا الجدار

شهدت بعض الدول عدة أحداث أمنية خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، سرقة العشرات من صناديق الودائع بأحد البنوك الإيرانية، فيما قضت إحدى المحاكم الإماراتية بتعويض طالب تعرض لاعتداء من قبل جاره، إثر مشادة بسبب قطة وكلب، بقيمته 40 ألف درهم.

وتمكنت مجموعة لصوص من سرقة العشرات من صناديق الودائع بأحد البنوك الإيرانية في عاصمة البلاد «طهران» بعد اختراق جدار المصرف من بناية مجاورة، وقال التلفزيون الرسمي في تقرير، إن اللصوص سرقوا 250 صندوق ودائع من فرع كبير تابعا لبنك «ملي إيران- البنك الوطني».

وأوضحت وكالة «مهر»، الإيرانية، أن صافرة إنذار انطلقت، ما أدى إلى إرسال تنبيه آلي لمدير فرع البنك، فيما تجاهل المدير الإنذار، وذلك لتلقيه في وقت سابق، إنذارات كاذبة.

استغلال اللصوص عطلة رسمية لمدة 3 أيام في إيران

وأشار التليفزيون الإيراني إلى استغلال اللصوص عطلة رسمية لمدة 3 أيام في إيران، فيما قال البنك إن واقعة السطو، تسببت في خسائر محدودة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت الشرطة الإيرانية، إن هناك العديد من المشتبه بهم، وبينهم موظفين في البنك، يخضعون للتحقيق.

تعويض قيمته 40 ألف درهم لطالب إماراتي والسبب كلب

وفي الإمارات، قضى مركز التسوية الودية للمنازعات بمحاكم دبي، بتعويض قيمته 40 ألف درهم لطالب تعرض لاعتداء من قبل جاره، إثر مشادة بسبب قطة وكلب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وفي تحقيقات النيابة العامة في الإمارات، أوضح صاحب الشكوى، أن كلبه تضرر نفسيا من الواقعة، مشيرا إلى هربه خوفا من المعتدي ولم يعثر عليه إلا في صباح اليوم التالي وامتنع عن الأكل والشرب، ما دفعه إلى عرضه على العيادة البيطرية حتى يتلقى الرعاية اللازمة.

التحقيقات تكشف وجود خلافات سابقة بين الجارين

وكشفت التحقيقات وجود خلافات سابقة بين الجارين انتهت بمحضر صلح في الشرطة على خلفية إتلاف المجني عليه سيارة زوجة المتهم.

وبدأت الواقعة حين خرج قط المتهم من المنزل، في الوقت الذي كان يمر المجني عليه مع كلبه، وأضافت التحقيقات، أن المتهم سمع جاره يقول متحدثا للكلب: «إن القط يخاف منك يا كلب»، فاستفزت العبارة المتهم الذي رد عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب، فيما أقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة الجزاء باعتدائه على سلامة جاره وسبه وبرر ذلك بقيام الأخير بسبه بعبارة «يا كلب».