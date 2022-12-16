أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم.. الكرنب بـ 6 جنيهات

شهدت الأسواق استقرار أسعار الخضروات، وسط حرص المواطنين على متابعة النشرة السعرية قبل التوجه للأسواق من أجل شراء احتياجاتهم.

وترصد «الوطن»، آخر ما استقرت عليه أسعار الخضروات اليوم، وفق جولة تجريها يوميا في مختلف الأسواق، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخضروات في السوق المحلية

- تراوح سعر الطماطم بين 5-10 جنيهات.

- حبة الكرنب بين 6-8 جنيهات حسب الحجم.

- حبة القرنبيط بين 5-7 جنيهات وفق حجمها.

- الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

- البامية بين 20 و25 جنيهًا.

- البسلة بين 15 و18 جنيها.

- الطماطم بين 6 و8 جنيهات.

- الخيار بين 12 و10 جنيهات.

- البصل بين 6 و10 جنيهات.

- البطاطس بين 8 و10 جنيهات.

- الجزر اليوم نحو 8-10 جنيهات.

- الفلفل بين 10 و12 جنيهًا.

- الفلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

واختلفت أسعار بيع الخضروات في سوق العبور للجملة، وفق ما أعلنه الموقع الإلكتروني للسوق، وجاءت كما يلي:

- تراوح سعر البصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- البسلة بين 11 و15 جنيها.

- البامية بين 16 و20 جنيها.

- الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- الفلفل الحراق بين 5 و8 جنيهات.

- الثوم بين 7 و11 جنيها.

- الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- الباذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 4 جنيه و6 جنيهات.