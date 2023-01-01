سعر الفائدة على أذون الخزانة يتجاوز 19%.. والعائد يتخطى أعلى شهادة بنكية

ارتفع سعر الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة» لـ19.17% أجل 6 شهور، لتتجاوز بذلك عائد أعلى شهادة بنكية في البنوك، بحسب ما كشفته أحدث تعاملات السوق، بعدما طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة الخميس الماضي، أجلي 6 أشهر وعام.

43.5 مليار جنيه أذون خزانة

طرح «المركزي» أذون خزانة بقيمة إجمالية 43.5 مليار جنيه للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة، وبلغت أذون الـ6 أشهر 20.5 مليار جنيه، فيما جاءت أذون العام بقيمة 23 مليار جنيه.

البنوك والمؤسسات تطلب 24.49% عائد

طلبت البنوك والمؤسسات التي تقدمت للاكتتاب في أذون الخزانة، عائد 24.49% على أذون العام، و23.75% على أذون الـ6 أشهر، في حين وافق «المركزي» على عائد 19.17% لأذون خزانة الـ6 أشهر، و18.90% لأذون السنة.

35 مليار جنيه غداً

ويعتزم «المركزي» يوم غدٍ الإثنين، طرح أذون خزانة أجلي 3 أشهر بقيمة 13.5 مليار جنيه، و9 أشهر بقيمة 21.5 مليار جنيه.

الإنفاق على بنود الموازنة العامة

وتوكل وزارة المالية، للبنك المركزي المصري، في طرح وإدارة عطاءات أدوات الديّن قصيرة وطويلة الأجل، وذلك للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة، مرتين أسبوعياً، الأحد والخميس.

وتعد أذون الخزانة وعاء استثماري مفضل لدى كثيرين، إذ يمتاز بقصر مدته مقارنة بالمنتجات المصرفية كالشهادات والودائع، كما يتيح للمكتتبين الحصول على العائد مقدماً.