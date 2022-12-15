رفع «الفائدة الأمريكية» يهبط بالذهب عالميا.. اعرف سعر الجرام اليوم

انخفض الذهب إلى ما دون 1800 دولار للأوقية، اليوم الخميس، منخفضًا للجلسة الثانية على التوالي بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر اعتدالًا في اجتماعه، أمس، لكنه أشار إلى أنّ معدل الأموال الفيدرالية، قد يصل إلى ذروته أعلى مما كان متوقعًا في عام 2023.

ستنتهي أسعار الفائدة المتوقعة من البنك المركزي عند 5.1% العام المقبل قبل أن تنخفض إلى 4.1% في عام 2024، وهو أعلى مما هو مذكور سابقًا، حسبما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مشيرًا إلى أنّ حجم الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات الواردة، لكنّه حذّر من أنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي «لا يزال لديه بعض الطرق ليقطعها» في حملته المشددة للسيطرة على التضخم.

تترقب الأسواق اليوم، قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري.

توقعات الذهب

يشار إلى أنّ الذهب وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1818.60 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1884.92 دولار للأوقية في غضون 12 شهرًا.

أسعار الذهب اليوم

ومحلياً، سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 1971 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 1725 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 من الذهب 1479 جنيهًا، والجنيه الذهب 13800 جنيه.