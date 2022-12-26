تعرف على سعر الفائدة على الشهادات في البنك الأهلي بعد قرار «المركزي»
كتب:
مارينا رؤوف
12:43 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
البنك الأهلي
يبحث كثير من المواطنين عن سعر الفائدة على الشهادات البنك الأهلي، خاصة عقب إعلان البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بنسبة 3%، لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
ويطرح البنك الأهلي المصري حزمة كبيرة من شهادات الادخار المختلفة بآجال مختلفة سواء 3 سنوات أو 5 سنوات أو متغيرة.
سعر الفائدة على الشهادات البنك الأهلي
الشهادة البلاتينية الثابتة من البنك الأهلي المصري 2022
– معدل الفائدة: 11% سنويا.
– نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.
– دورية الصرف: شهري.
– الحد الأدنى للشهادات 1000 جنيه.
– مدة الشهادات 3 سنوات.
الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي المصري 2022
– معدل الفائدة: 8.5% سنويا
– نوع الفائدة: متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري بزيادة 0.25%
– دورية الصرف: ربع سنوي كل 3 شهور.
– الحد الأدنى للشهادات 1000 جنيه.
– مدة الشهادات 3 سنوات.
الشهادة الخماسية الثابتة من البنك الأهلي المصري 2022
– معدل الفائدة: 10.25% سنويا
– نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.
– دورية الصرف: شهري.
– الحد الأدنى للشهادات 1000 جنيه.
– مدة الشهادات 5 سنوات
ويتيح البنك الأهلي المصري شراء شهادة ادخارية بداية من قيمة 1000، وهي ذات أسعار فائدة متميزة ومختلفة عن البنوك الأخرى العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.