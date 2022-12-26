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تعرف على سعر الفائدة على الشهادات في البنك الأهلي بعد قرار «المركزي»

كتب:

مارينا رؤوف
12:43 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
البنك الأهلي

البنك الأهلي

يبحث كثير من المواطنين عن سعر الفائدة على الشهادات البنك الأهلي، خاصة عقب إعلان البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بنسبة 3%، لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.

ويطرح البنك الأهلي المصري حزمة كبيرة من شهادات الادخار المختلفة بآجال مختلفة سواء 3 سنوات أو 5 سنوات أو متغيرة.

سعر الفائدة على الشهادات البنك الأهلي

الشهادة البلاتينية الثابتة من البنك الأهلي المصري 2022

– معدل الفائدة: 11% سنويا.

– نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

– دورية الصرف: شهري.

– الحد الأدنى للشهادات 1000 جنيه.

– مدة الشهادات 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية المتغيرة من البنك الأهلي المصري 2022

– معدل الفائدة: 8.5% سنويا

– نوع الفائدة: متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري بزيادة 0.25%

– دورية الصرف: ربع سنوي كل 3 شهور.

– الحد الأدنى للشهادات 1000 جنيه.

– مدة الشهادات 3 سنوات.

الشهادة الخماسية الثابتة من البنك الأهلي المصري 2022 

– معدل الفائدة: 10.25% سنويا

– نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

– دورية الصرف: شهري.

– الحد الأدنى للشهادات 1000 جنيه.

– مدة الشهادات 5 سنوات

ويتيح البنك الأهلي المصري شراء شهادة ادخارية بداية من قيمة 1000، وهي ذات أسعار فائدة متميزة ومختلفة عن البنوك الأخرى العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.