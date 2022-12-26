أعلى شهادة ادخارية في 5 بنوك بعد قرار «المركزي» برفع سعر الفائدة

ينتظر المواطنون طرح البنوك لشهادات ذات عائد أعلى من الموجودة حاليا، خاصة بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس الماضي، رفع سعر الفائدة 3% وهو أعلى زيادة لسعر الفائدة منذ سنوات، حيث ورفع المركزي سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3%، تعادل 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أسعار الفائدة على شهادات الادخار في عدد من البنوك العاملة في السوق المصري، وفقا للمواقع الرسمية للبنوك.

شهادات ادخار البنك الأهلي

ووفقا لموقع البنك الأهلي المصري، فإن البنك أصدر شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% ويصرف سنويا، وأتاح شهادة بفائدة مرتفعة تختلف باختلاف دورية الصرف تتضمن 16% سنويا بدورية صرف شهرية، وبفائدة 16.25% بدورية ربع سنوية لصرف العائد، و16.5% سنويا بدورية نصف سنوية لصرف العائد، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادات الادخار في البنك التجاري الدولي CIB

وأعلن البنك التجاري الدولي، عبر موقعه الرسمي، إصدار شهادة ثلاثية Prime، بفائدة 14% سنويا بدورية شهرية بحد أدنى لشراء 10 آلاف جنيه، وطرح أيضا شهادة Plus وهى شهادة ثلاثية سعر الفائدة سنويا 14.5% بدورية شهرية لصرف العائد، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 200 ألف جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

شهادات ادخار بنك مصر

فيما كشف بنك مصر عن قرر رفع سعر الفائدة على إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بنسبة 3.25% لتصل إلى 17.25% يصرف سنويا، وأتاح بنك مصر إصدارات أخرى من نفس الشهادة بعائد 16% سنويا يصرف شهريا، أو 16.25% بدورية ربع سنوية، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه ومضاعفاتها.

شهادات ادخار بنك القاهرة

وكتب بنك القاهرة، على موقعه الرسمي، أنه قرر في وقت سابق اصدار شهادة ادخارية تحت أسم البريمو جولد حيث قرر البنك ان تكون الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% سنويًا، وأتاح البنك من نفس الشهادة إصدارا بعائد يصرف بدورية شهرية بفائدة 16% سنويا، وإصدارا بعائد يصرف بدورية ربع سنوية بفائدة 16.25% سنويا، ويبدأ شراؤها من 10 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

شهادات ادخار بنك ناصر الاجتماعي

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي رفع سعر الفائدة بنسبة 2.25% على الشهادة أجل 3 سنوات المخصصة لكبار السن من سن 60 عاما فأعلى، التي يتم طرحها تحت اسم رد الجميل، لتصل إلى 17.5% سنويا بدلا من 15.25%، ويتم صرف العائد سنويا، ورفع البنك سعر عائد الشهادة الادخارية أجل 3 سنوات ذات العائد السنوي المتاحة لكافة العملاء من سن 16 عاما بنسبة 2.25% لتصل 17.25% بدلا من 15%.