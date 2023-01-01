توصيات مهمة للمزارعين.. يجب الري في الصباح الباكر وتجنب التغريق

طالب الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مزارعي الأشجار متساقطة الأوراق «الزيتون، العنب، الخوخ، الكمثرى، التين، البرقوق، التفاح» بعدم الاستعجال والتعامل بـ«كاسرات السكون» على الأشجار وعدم التبكير في التغطية بالبلاستيك بمزارع العنب المغطاة، لأن درجات الحرارة نهاراً ما زالت دافئة وسيحدث تحفيز لبزوغ البراعم الخضرية مبكراً.

أضاف «فهيم»، في تقرير لمركز معلومات تغير المناخ يرصد تأثير الطقس على مزارع البساتين أنه فيما يخص استيفاء احتياجات البرودة لأشجار مناطق الوجه البحري والدلتا والظهير الصحراوي وسيناء والساحل الشمالي ووسط وشمال الصعيد، فقد اقترب استيفاء 100 ساعة برودة لأقل من 10 درجة مئوية حتى الآن، وهو في مسار معقول رغم استيفاء أكثر من 200 ساعة برودة في نفس توقيت العام الماضي.

توصيات زراعية لأشجار الزيتون والعنب والخوخ والكمثرى والتين والبرقوق والتفاح

حذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من المعاملة أو الرش بمثبتات التزهير والعقد بجرعات أو عدد مرات أعلى من المحدد حتى لا يحدث زيادة «غير طبيعية» في الحمل وبالتالي يكون الحمل فوق طاقة الأشجار فيؤدي الى مشكلة في التحجيم أو التلوين فيما بعد وعلى تكشف طرحات الموسم التالي أيضاً ويؤدي أيضاً إلى قلة المخزون من الكربوهيدرات خصوصاً وقت التحول الزهري كما يؤدى إلى زيادة نسبة الأزهار المذكرة (مختزلة المبيض) وبالتالي قلة المحصول وعدم انتظام الحمل في الموسم التالي.

توصيات زراعية للطماطم والباذنجان والفلفل والكوسة والكنتالوب

تابع أنَّه فيما يخص الزراعات تحت الأنفاق البلاستيكية (الطماطم والباذنجان والفلفل والكوسة والكنتالوب) بمناطق كفر الشيخ وشبين القناطر والمناطق الصحراوية غرب وشرق الدلتا وباقي المناطق خارج الوادي والدلتا وغروب المنيا وبني سويف، فأن الحرارة المرتفعة نسبياً نهاراً أدت الى زيادة العرش والمجموع الخضري أصبح أكثر غضاضة وأصبح أطول من المعتاد والمشكلة الكبيرة أن يلامس العرش بلاستيك الأنفاق من الداخل وقت انخفاض الحرارة أو حدوث صقيع.

أما التوصيات الزراعية، فيجب الري في الصباح الباكر ويكون خفيف في توقيتات قريبة والابتعاد عن التغريق مع إضافة نصف كيلو أحماض أمينية للفدان أو منشط الجذور مع الهيومك أو الفولفيك أسيد، كذلك إضافة نصف لتر جلوكونات نحاس للفدان، أو هيدروكسيد نحاس معلق مع كيلو كبريت ميكروني للفدان مع التسميد الأزوتي في صورة سلفات نشادر فقط أو نترات كالسيوم والتهوية الجيدة التي لا تجعل النفق البلاستيك مشبع بالمياه لأن ذلك يقلل من فرص تجمد البخر تحت البلاستيك مع الرش بالأحماض الأمينية أو السيتوكينيات، أو سيليكات البوتاسيوم، أو الطحالب البحرية ويجوز الخلط، كما أنَه يمكن ن التعفير بالكبريت مع عدم الرش قبله بالنحاس أو أحد المركبات المتضمنة لأحد صور النحاس كأكروبات النحاس أو ما شابهها لضمان عدم تسمم النبات.