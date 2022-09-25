«مناخ الزراعة» يحذر من ظهور حشرات خلال فصل الخريف

قال الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي، إنّ الأجواء الحالية مناسبه جدًا لانتشار حشرات حرشفية الأجنحة مثل دودة ورق القطن، وديدان الأوراق والثمار، وكذلك سوسة النخيل وصانعات أنفاق الأوراق.

وأضاف فيهم، أنّ هناك زيادة أخرى في الذبابة البيضاء والمَن والجعال ومن الضروري العناية بفحص النباتات أولاً بأول والاستعداد بالمبيدات المناسبة، كما تكون مناسبه لكل الأمراض الفطرية المحبة للرطوبة الحرة مثل البياض الزغبي والإنثراكنوز، وتبقعات الأوراق الفطرية، مؤكدًا أن من الضروري جدًا بداية الرش الوقائي بالميتالكسيل والمفينوكسام واكسي كلوروالنحاس.

توقعات بحدوث موجة حارة خلال الأيام المقبلة

وأوضح أنّ من المتوقع حدوث موجة حارة، خلال الأيام المقبلة، على الوجه البحري وتكون شديدة الحرارة على الوجه القبلي مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، خاصة في الوجة البحري وشمال الدلتا.

وأضاف أن ذلك ما يتسم به فصل الخريف، ويتم فيه زراعة معظم المحاصيل الشتوية «البطاطس والفاصوليا والفول والبسلة والفراولة والقمح والشعير البنجر والبصل والثوم والجزر»، وتبدأ زراعة المحاصيل الورقية «السبانخ والفجل والبقدونس والجرجير والكرنب والسلق وغيرها».

سمات فصل الخريف

وأوضح أنّ سمات الخريف أيضا انكسار درجة حرارة النهار ودون عودة للأجواء الحارة مرة تانية إلا مناوشات يائسة قبل دخول الشتاء، مع بداية الإحساس بلسعة البرد في أواخر الليل أو في الصباح الباكر، وزيادة احتمالية الأصابة بنزلات البرد، كما تحدث زيادة كبيرة في الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة والندى الغزير صباحًا، وزيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل، وهو بداية ظهور الشبورة المائية صباحًا في الوجه البحري، خصوصًا على الطرق السريعة، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وبداية مناوشات الأمطار خاصة على السواحل والدلتا.

وتابع بأنه سيكون هناك ضعف في الامتصاص نتيجة زيادة الرطوبة، وزيادة فرق حرارة الليل والنهار، مشددًا على ضرورة العناية بإضافة حامض الفسفوريك أو عالي الفسفور بصفة دورية لكل المحاصيل.