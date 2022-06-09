مناخ الزراعة: موجة شديدة الحرارة وتحذير من خروج الأطفال والكبار للشوارع

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن البلاد ستتعرض لموجة شديدة الحرارة بقيم قياسية، بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يتعمق على شمال البلاد حتى مناطق جنوب الصعيد.

وأضاف أن ذلك ينتج عنه ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من اليوم الخميس ويزيد جداً يوم السبت لتصل في القاهرة إلى 42 درجة مئوية، والمنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط 43 درجة مئوية، وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44 درجة مئوية، وتكون أشعة الشمس عمودية وقوية وقصيرة الموجة وهي الأخطر وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي، محذراً من التعرض لضربات الشمس وخصوصاً عند التعرض لأشعة الشمس مباشرة، مع زيادة في الرطوبة النسبية، شمال البلاد تتراوح بين 80% و90% ما يزيد الإحساس بشدة حرارة الطقس وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

تحذير للأطفال وكبار السن من الخروج للشوارع

وأكد على عدم خروج الأطفال وكبار السن للشوارع نهاراً إلا بقدرضئيل وعدم تشغيل المكيفات بطريقة مستمرة وتناول كميات كبيرة من المياه، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه وعدم تناول الأطعمة والمشروبات الحادقة والتي تحتوي على الكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم، وعدم التعرض للشمس المباشرة تحت أي بند وارتداء ملابس قطنية وتغطية اليدين وارتداء أغطية رأس بيضاء، وخفض المجهود البدني قدر الإمكان.

ولفت إلى ضرورة إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال وزجاجات الكحول والمشروبات الغازية، وأجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة، والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام، وفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط للتهوية وتفريغ الهواء الساخن.

خروج العقارب والثعابين من جحورها

وشدد على ضرورة الحذر من العقارب والثعابين التي سوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن الحرارة الأقل فى المناطق الريفية والظهير الصحراوي، والحرص على عدم تشغيل سخانات المياه، وعدم وضع إسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً أوقات ذروة الحرارة، والبعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 ظهراً، مع وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عطش الطيور والقطط.