والدة «بيليه» لا تعرف بوفاته حتى الآن.. تصلي لشفائه وتعيش في عالمها الخاص

كشفت شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه، أن والدتهما ليست على دراية بوفاة ابنها بيليه، مشيرة إلى أن والدتها تعيش في عالمها الخاص.

شقيقه بيليه: لم يبلغ أحد والدتي بوفاته

وقالت ماريا لوسيا دو ناسيمنتو شقيقة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، المتوج بثلاثة كؤوس عالم، في مقابلة مع شبكة «إي إس بي إن»، إن أحدا لم يبلغ الأم سيليست صاحبة الـ100 عام، بوفاة ابنها بيليه.

وأوضحت شقيقة بيليه، أن أمها، التي لم تعد تتفاعل بشكل واع مع محيطها، كانت تقول دائما إنها ستصلي من أجل شفاء بيليه، حيث أجابت الشقيقة الوحيدة المتبقية على قيد الحياة، لدى سؤالها عما إذا كانت الأم تلقت نبأ وفاة بيليه: «لا، لا تعرف، تحدثنا لكنها لا تعرف، إنها بخير لكنها في عالمها الخاص الصغير».

والدة بيليه احتفلت بعيد ميلادها المائة منذ 41 يوما

واحتفلت والدة بيليه بعيد ميلادها المائة في 20 نوفمبر الماضي، وحينها سجل «الملك» هذه اللحظة الخاصة بمنشور وصورة على «إنستجرام».

وأضافت ماريا عند حديثها عن شقيقها بيليه، حيث كانت معه في المستشفى قبل أيام من وفاته: «بدا وكأنه كان يشعر أنه سيرحل، كان الأمر صعبا للغاية، نحن نعلم أننا لسنا مخلدين لكن خبر وفاته أحزن قلوبنا للغاية».

وتوفي بيليه، الوحيد المتوج بلقب كأس العالم 3 مرات، الخميس، عن عمر 82 عاما، بعد معركة ضد سرطان القولون، وأثارت وفاته ، والذي يعتبر بيليه كثيرون أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، موجة من التأثر في العالم، بينما أعلنت البرازيل حدادا وطنيا لمدة 3 أيام.