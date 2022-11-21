طقس خريفي بمصر وهطول أمطار في السعودية وأجواء مشمسة بالأردن

عرض برنامج «صباح جديد»، من تقديم الإعلامية نهى درويش، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا عن أحوال الطقس بالعواصم العربية والعالمية، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود مصر طقسًا خريفيًا مائلًا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد ومائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

تكاثف السحب الركامية في أجزاء من حائل والقصيم

وفي السعودية تسود أجواء معتدلة ولطيفة في غالبية المناطق، حيث تدور درجات الحرارة حول معدلات عشرينية، بوسط وشمال وشرق المملكة، ويتوقع أن تتهيأ الفرصة لتكاثف السحب الركامية في أجزاء من حائل والقصيم وتتقاسم الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة خلال ساعات النهار.

طقس بارد صباحا وأجواء مشمسة

أما الأردن، فتبقى درجات الحرارة فيها حول معدلاتها العامة الطبيعية هذا الوقت من العام، إذ يميل الطقس للبرودة أثناء الصباح وتكون الأجواء مشمسة ومستقرة عموما، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة، وفي الليل يسود طقس بارد نسبيا بوجه عام، مع ظهور بعض السحب المرتفعة.

درجات الحرارة في عدد من العواصم العربية والعالمية

كما استعرض التقرير درجات الحرارة في عدد من العواصم العربية والعالمية كالآتي:

- القاهرة العظمى 27 والصغرى 17

- القدس العظمى 23 والصغرى 15

- الرياض العظمى 25 والصغرى 11

- عمان العظمى 23 والصغرى 11

- أبو ظبي العظمى 29 والصغرى 24

- تونس العظمى 13 والصغرى

- بكين العظمى 11 والصغرى 1

- موسكو العظمى 3- الصغرى 5-

- لندن العظمى 9 والصغرى 3

- روما العظمى 17 والصغرى 7

- برلين العظمى 2 والصغرى 4-