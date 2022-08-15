أمطار وحرائق تضرب 3 دول بينها السعودية والجزائر «صور وفيديوهات»

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث طبيعية، منها ما شهدته مدينة رسول الله محمد «ص»، من هطول أمطار على المدينة، فيما شهدت إسبانيا، اندلاع حريقا في منطقة «أراجون»، بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وأمس الأحد، هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من «المدينة المنورة»، وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إن الفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

كما شهدت «منطقة الباحة» الواقعة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب.

وفي وقت سابق، نبه «المركز الوطني للأرصاد» السعودي، من استمرار الأتربة المثارة على «منطقة نجران» جنوب غربي البلاد، وتشمل نشاطا في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة نجران، وعدة مناطق، موضحا أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين «الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة».

رئيس أراجون الإسبانية: إجلاء 1500 من منازلهم بسبب الحرائق

وفي إسبانيا، اندلع حريق كبير في منطقة «أراجون» الريفية الواقعة شمال البلاد، نتيجة ارتفاع في درجات الحرارة وهبوب رياح قوية أدت إلى انتشار سريع للنيران.

وأشار رئيس المنطقة الإسبانية، خافيير لامبان، في تصريح، إلى إجلاء 1500 شخص من منازلهم.

وفي وقت سابق، قال المدير العام للبيئة الطبيعية وإدارة الغابات في حكومة «أراجون»، دييجو بايونا، إن التوقعات سيئة، موضحا أن الحريق نشط للغاية وغير بسبب الرياح التي وصلت إلى 80 كيلومترًا في الساعة، وفقا لما ذكرته صحيفة «أل باييس» الإسبانية.

الجيش الجزائري يساهم في إخماد حريق «غابة تالين» غربي العاصمة

وفي الجزائر، أسهمت مروحيات الجيش، في إخماد حريق «غابة تالين» بجبل شنوة غرب «الجزائر العاصمة»، وجابت مروحيات الجيش الجزائري، أجواء ولاية تيبازة، فيما كانت تنزل إلى البحر لمليء المياه لاستعمالها في عملية الإطفاء.

وقالت صحيفة «الخبر» المحلية، إن الجيش تدخل لتقديم المساندة للفرق الميدانية بهدف إخماد حريق غلبة تالين. وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إنه على إثر الحرائق في غابات «جبل شنوة» بولاية تيبازة بالناحية العسكرية الأولى سخرت القيادة العليا للجيش، مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات الإطفاء خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة، وفقا لما ذكرته الإذاعة الجزائرية.

من جانبه، أشار والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة، إلى ضرورة تعزيز فرق الإخماد بوحدات أخرى، بما فيها الطائرات المخصصة لإخماد الحرائق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.