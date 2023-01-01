«المرور» تعلن بدء تطبيق منظومة إلكترونية بالكباري لمنع انتظار السيارات

نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع وزارة الداخلية لتعيين الخدمات المرورية اللازمة لرصد مخالفات الانتظار الخاطئ، وتسيير حركة المرور، وبدأت بتطبيق منظومة إلكترونية على مطالع ومنازل الكباري للحد من وقوع الحوادث وإعاقة الحركة المرورية.

وعززت انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

حملات مرورية مكثفة لتفادى الحوادث

وشنت الإدارة حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية ورفع كل السيارات المتروكة التي يتمّ رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد المرور، والحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما تم تكثيف حملات الردار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية.