رئيس كولومبيا يعلن وقف إطلاق النار مع منشقين عن «فارك» وتجار المخدرات

أعلن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، وقف إطلاق النار مع المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" وجماعات تهريب المخدرات، لمدة 6 أشهر.

وقال الرئيس بيترو، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ عملية وقف إطلاق النار يمكن تمديدها حسب التقدم المحرز في عملية مفاوضات السلام، حسبما ذكر راديو «فرنسا الدولي»، اليوم الأحد.

وأضاف الراديو أن هذا الإعلان يعد أحد التزامات حملة الرئيس الكولومبي المنتخب، في شهر يونيو الماضي.

صراع منذ نصف قرن في كولومبيا

يذكر أن كولومبيا تشهد منذ أكثر من 50 عاما نزاعا مسلحا بين الدولة ومجموعات مختلفة من الميليشيات اليسارية والقوات شبه العسكرية اليمينية وتجار المخدرات، وكانت مجموعة من المتمردين المسلحين، الذين رفضوا التوقيع على اتفاق سلام عام 2016 في كولومبيا، أعلنوا وقف إطلاق النار من جانب واحد حتى بداية العام الجديد، وذلك وفقا لما أعلنه مفوض السلام في البلاد.

تطورات في البلاد

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان آخر جماعة متمردة في البلاد، والتي تطلق على نفسها اسم «جيش التحرير الوطني» عن هدنة، بينما تجرى مفاوضات سلام في كاراكاس بفنزويلا.