بولندا تستقبل 8 ملايين و817 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ فبراير الماضي

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و817 ألف لاجئ، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة، حسبما ذكر «راديو بولندا»، اليوم السبت، أن نحو 27 ألفا و400 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الجمعة، فيما غادر نحو 29 ألفا و400 آخرين بولندا عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 7 ملايين شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.