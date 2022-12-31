أوكرانيا: كييف قضت مئات الساعات تحت صافرات الإنذار خلال عام 2022

أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرهي بوبكو، بأن العاصمة الأوكرانية قضت مئات الساعات تحت صافرات الإنذار خلال عام 2022.

وأضاف بوبكو، حسبما نقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم، الجمعة، أن صفارات الإنذار دقت حوالي 700 ساعة خلال العام أي ما يعادل 29 يوماً في العاصمة الأوكرانية كييف.

ووصف المسئول الأوكراني عام 2022 بأنه «العام الأكثر رعباً في تاريخ المدينة كعاصمة لأوكرانيا المستقلة».