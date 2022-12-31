أوكرانيا تقصف «دونيتسك» بـ4 قذائف من عيار 155ملم

قصفت القوات الأوكرانية، بـ 4 قذائف من عيار 155ملم، جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها «موسكو» في وقت سابق على إثر استفتاء إلى أراضي الاتحاد الروسي.

من جانبها، أعلنت سلطات جمهورية «دونيتسك» الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت قرية «بانتي ليمونوفكا» وبلدة «ياسينوفاتايا» بـ13 قذيفة من عيار 155 مم خلال 5 دقائق مساء أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، عن خطط لدعم أوكرانيا، مؤكدا في خطاب بمناسبة العام الجديد 2023 أن الأوكرانيين يدافعون بشجاعة عن وطنهم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى مساعدة بلاده.

وأشار شولتز، إلى مواصلة «برلين» دعم «كييف»، مضيفًا أن مواطني ألمانيا يواجهون عواقب الأزمة الأوكرانية كل يوم عند التسوق أو في محطة الوقود أو عند دفع فواتير الكهرباء أو الغاز، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.