«جنايات الجيزة» تتسلم رأي المفتي في إعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

تسلمت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في الكيلو 10 ونص، برئاسة المستشار محمد عوض الله وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وأمانة سر وجيه أديب، قبل قليل، اليوم الأحد رأي مفتي الديار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوروبي»، وذلك لاتهامه بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة بمنطقة الشيخ زايد.

ورود رأي مفتي الديار

وتنتظر هيئة المحكمة وصول المتهم إلى مقر محاكمته لانعقاد جلسة النطق بالحكم عليه بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة، في وقت سابق، قد أمرت بإحالة المتهم بقتل خمسة، مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخر هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وأقامت النيابة العامة دليلها على المتهم بعد إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض.