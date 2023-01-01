تعرف على موعد عزاء شقيق الفنانة تيسير فهمي

تعيش الفنانة تيسير فهمي حالة نفسية سيئة، بسبب وفاة شقيقها «محمود»، أمس السبت، إذ أن الثنائي كانت تجمعهما علاقة إخوة قوية.

ومن المقرر أن يقام عزاء الراحل غدًا الأثنين، بحضور الأصدقاء وعدد من عائلتها. وكشفت تيسير فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن شقيقها قد سقط الجمعة الماضي، في حمام منزلهم، وجرى نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة صباح أمس السبت.

وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي

وأعلنت الفنانة تيسير فهمي وفاة شقيقها محمود، عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، وكتبت: «أخي محمود في ذمة الله»، وانهالت التعليقات على المنشور مقدمة المواساة للفنانة الكبيرة، وداعية للراحل بالرحمة والمغفرة.

أزمة صحية لـ تيسير فهمي

كانت الفنانة تيسير فهمي مرت في 2022 بأزمة صحية، وكشفت عن مرضها وتعافيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في أكتوبر الماضي، معلقة: «أشكر كل صديق وصديقة تكرموا بالدعاء لي بالشفاء لقد غادرت المستشفى، واستكمل علاجي بالمنزل وربنا يشفي كل مريض ويبعد عنكم كل شيء وحش ويمتعكم بالصحة والعافية».