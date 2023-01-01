كواليس مسابقة ماراثون زايد في الإسكندرية.. وفوز «الحديدي» من ذوي الهمم

كشف وليد الحديدي، الفائز بجائزة ماراثون زايد، تفاصيل حصوله على المركز الأول في جري الكراسي المتحركة بماراثون الخيري في دورته السابعة، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة الإسكندرية، موضحًا: «هناك تحديات كثيرة واجهتني، تدربت كثيرا واستعديت قبلها بشهرين حتى أتمكن من تحقيق الفوز».

وأضاف الحديدي، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «ماراثون زايد يتم تنظيمه كل سنة وأحب المشاركة فيه مع أصحابنا وإخوتنا من ذوي القدرات الخاصة، وفي نفس الوقت هو تحدٍ كبير لنا لأن العدد كبير جدًا».

وتابع: «عملت اللي عليّ وربنا سبحانه وتعالى وفقني، أتمرن في مركز للجيم به علاج طبيعي، وفي نفس الوقت أتدرب في كلية التربية الرياضية لأنني موظف هناك، والدكتور محمد بلال منحني اختيار استخدام تراك الكلية كما أشاء بعد مواعيد العمل الرسمية، وكنت أتدرب يوم في الكلية وأخر في الجيم».

وأشار إلى أنه تعرض لإصابة في كتفه وعولج منها، وكان مستعدا للماراثون وواثقا من الفوز، وكان هناك تحديات أخرى بالنسبة للكراسي المتحركة: «شارك معنا فئة أخرى أسرع منا وهي الهاند سايكل (عجلة ببدال) لأنهم لا يبذلون مجهودا كبيرا كالذي نستخدمه، وأحمد الله على أنه كرمني وتمكنت من الفوز بالماراثون».