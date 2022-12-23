«صحة الإسكندرية»: 5 فرق طبية شاركت في تأمين ماراثون زايد الخيري

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن 5 فرق طبية تابعة لمديرية الصحة قامت بتأمين ماراثون زايد الخيري الذي انطلق صباح اليوم، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة هبة عارف، مديرة الإدارة العامة للرعاية العلاجية والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أن الفرق الطبية ضمت 10 أطباء و5 تمريض و5 سائقين تم توزيعهم على 5 سيارات «عيادات متنقلة»، اتخذت مواقعها منذ السادسة صباح اليوم، بالإضافة إلى 20 من المتطوعين لفريق ذوي الهمم.

العيادات المتنقلة صاحبت المتسابقين

وأضافت في بيان صادر اليوم، أن العيادات المتنقلة صاحبت المتسابقين من نقطة انطلاق الماراثون بشارع عمر طوسون خلف المقصورة الرئيسة باستاد الإسكندرية، مرورا بشارع شامبليون وكورنيش الإسكندرية، وحتى المجمع الطبي للقوات المسلحة بمصطفى كامل، وتم استكمال المسار إلى طريق الحرية ثم ساعة الزهور بباب شرقي والعودة إلى الاستاد.

مشاركة ذوي الهمم في ماراثون زايد

بينما بدأ مسار سباق ذوي الهمم والأطفال تحت 10 سنوات، وكبار السن فوق 60 سنة، من نفس نقطة الانطلاق، مرورا بشارع شامبليون والكورنيش حتى مستشفى الشاطبي، ثم استكمال المسار إلى طريق الحرية وساعة الزهور والعودة إلى الاستاد مرة أخرى.

جدير بالذكر أن السباق في نسخته المصرية الحالية ينظمه مجلس أبو ظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وستذهب عوائده هذا العام لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث.