ماراثون زايد الخيري بالإسكندرية.. 25 ألف متسابق وعوائده لمستشفى الحروق

أجواء حماسية تعيشها عدة مناطق بالإسكندرية منذ فجر اليوم، والتي شهدت انطلاق ماراثون زايد الخيري، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومريم خليفة الكعبي، سفير الإمارات في مصر، والفريق محمد هلال الكعبي، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات المحافظة، وبمشاركة 25 ألف مشترك من الشباب وذوي الهمم.

ماراثون زايد الخيري بالإسكندرية

ماراثون الإسكندرية الرياضي الخيري جاء مع طقس ممطر، ورغم ذلك تواجد أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط منذ الصباح الباكر، من أجل الاشتراك في السباق بنسخته المصرية الحالية والذي ينظمه مجلس أبو ظبي الرياضي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وستذهب عوائده هذا العام لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق والحوادث.

مسار ماراثون زايد الخيري بالإسكندرية

وأوضحت مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن ماراثون زايد الخيري انطلق من استاد الإسكندرية، مرورا بشارع البطالسة ثم سيدي جابر وأبوقير، وانتهاءً باستاد الإسكندرية مرة أخرى، وصاحبه فعاليات وعروض فنية واستعراضية.

ولفت إلى أن اللجنة المنظمة للماراثون وفرت أجواء كرنفالية واحتفالية داخل مقر توزيع الشنط بالإسكندرية، حيث قامت فرق نوبية بتقديم فقرات فنية.

واشترك ما يقرب من 25 ألف متسابق من الشباب في ماراثون زايد الخيري لمسافة 10 كيلو مترات، بداية من استاد الإسكندرية والعودة له مرة أخرى، بمشاركة ذوي الهمم.

جوائز ماراثون زايد الخيري في الإسكندرية

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ماراثون زايد الخيري يعد محفلًا رياضيًا كبيرًا وحدثًا إنسانيًا يعكس قيمة العمل الخيري والمساهمة المجتمعية بين الجانبين المصري والإماراتي.

وأوضح أنه تقرر منح 60 شخصًا فرصة لأداء مناسك العمرة، ويتم السحب عليها بشكل إلكتروني، فيما توزع الجوائز للفائزين عبر البريد المصري.

فيما وجهت مريم خليفة الكعبي، سفير الإمارات في مصر، التحية للشعب المصري، مؤكدة سعادتها بالتجمع في هذا المحفل الرياضي والتوحد على محبة «زايد».

محافظ الإسكندرية: نرحب بماراثون زايد كل عام

من جانبه، رحب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بجميع الأشقاء الإمارتيين، لافتاً إلى ترحيب الإسكندرية باستضافة الماراثون كل عام.