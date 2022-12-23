أسماء 12 فائزا في ماراثون زايد الخيري بالإسكندرية

وزع القائمون على ماراثون زايد الخيري في الإسكندرية، منذ قليل، عددا من الشهادات على الفائزين، وفاز من ذوي الهمم «فئة سيدات» بالمركز الثالث سما عادل، والمركز الثاني أمل عبدالعزيز، والمركز الأول هدى أحمد.

كما فاز من ذوي الهمم «فئة الرجال» بالمركز الثالث محمد رشاد، والمركز الثاني هيثم عادل، والمركز الأول وليد جابر.

الفائزون في ماراثون زايد الخيري بالإسكندرية

وفاز في سباق الـ10 كيلو سيدات، بالمركز الثالث جهاد مصطفى، وفي المركز الثاني بسملة عبدالحميد، وفي المركز الأول أمينة بخيت.

كما فاز في نفس السباق فئة الرجال بالمركز الثالث عبدالله عادل، وفاز بالمركز الثاني نورالدين أبوبكر، بينما فاز بالمركز الأول سالم محمد سالم من مدينة الإسماعيلية.

محافظ الإسكندرية يعرب عن سعادته باستضافة الماراثون

أعرب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن سعادته وفخره باستضافة الإسكندرية لماراثون زايد العالمي في نسخته السابعة، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق اليوم الجمعة بمشاركة 20 ألف متسابق من جنسيات مختلفة وعدد كبير من ذوي الهمم، وذلك تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات العربية بعيد الاتحاد، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص العائد من الماراثون لصالح مستشفى أهل مصر لضحايا الحروق والحوادث.

وأوضح «الشريف»، أن استضافة هذا الحدث الرياضي الهام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد على عمق وقوة العلاقات المصرية الإماراتية، مشيراً إلى أنه تم الاستعداد للماراثون بشكل يضمن خروجه بصورة تليق بالحدث وقيمة ومكانة البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الماراثون يحظى باهتمام على أعلى المستويات، كما أن الماراثون يحمل رسالة إنسانية نبيلة تتعلق بدعم الخير والعطاء.

تفاصيل ماراثون زايد الخيري في الإسكندرية

شارك في الماراثون، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومريم خليفة الكعبي، سفيرة الإمارات في مصر، والفريق محمد هلال الكعبي، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

يذكر أن مصر استضافت ماراثون زايد العالمي 6 نسخ من قبل، حيث كانت مصر الوجهة العربية الأولى، فقد بدأت القاهرة بتنظيمه 3 مرات خلال أعوام 2014 و2015 و2016، ثم عام 2017 أقيم في محافظة الأقصر، وفي عام 2018 أقيم في محافظة الاسماعيلية، وجاءت نسختة السادسة في محافظة السويس في ديسمبر 2020.