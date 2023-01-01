مستشار الرئيس لشؤون الصحة: 14 مليار جنيه تكلفة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ تكلفة الجراحات ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وصلت إلى 14 مليار جنيه حتى الآن، جزء منها جرى تغطيته وفق منظومة التأمين الصحي العادي، وجزء آخر وفق منظومة التأمين الصحي الشامل المطبقة في عدد من المحافظات التي يطبق فيها.

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أن بعض الهيئات الكبيرة مثل هيئة قناة السويس والبنك المركزي والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ساهمت في تغطية تكاليف جراحات المبادرة، في مستشفيات «الصحة» و«التعليم العالي» والشرطة والقطاع الخاص.

وشدد على أن «المنظومة تدار بدقة شديدة للاستفادة من الأماكن المختلفة، ونتحدث عن خدمات تقدم في جميع أنحاء الجمهورية، مثل الوجهين البحري والقبلي، والقاهرة الكبرى، والمريض لا يتحمل أي نوع من أنواع الأعباء المادية».