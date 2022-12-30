«صحة السويس»: لا صحة لدفع رسوم مالية مقابل التسجيل بمنظومة التأمين الصحي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة السويس، أنه لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية نظير التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل المزمع تطبيقه بالمحافظة خلال النصف الأول من عام 2023

صحة السويس تنفي تحصيل أموال مقابل التسجيل

وأوضح بيان صادر عن مديرية الصحة في السويس، أنه في إطار المتابعة لمواقع التواصل الاجتماعي وما يتم نشره من خلال إحدى الصفحات التي تدعي علاقتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وماورد إلى المديرية عن وجود أشخاص مجهولين يقومون بالمرور على المنازل لتسجيل المواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس مقابل تحصيل مبالغ مالية، على خلاف الحقيقة

ونفت مديرية الصحة تحصيل أي مبالغ مالية نظير التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو مقابل إجراء الفحص الطبي الشامل بوحدات ومراكز طب الأسرة المنتشرة بجميع أحياء المحافظة مؤكدة أن التسجيل والفحص الطبي بالمجان.

مناشدة لأهالى السويس بالإبلاغ الفورى عن أفعال النصب والاحتيال

وناشد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أهالي المحافظة، سرعة إبلاغ الجهات الأمنية لمواجهة أفعال النصب والاحتيال باسم المنظومة الرئاسية، مشيراً لإتخاذ «صحة السويس» الإجراءات القانونية تجاه من يعبثون بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأن التسجيل يتم داخل وحدات ومراكز طب الأسرة يومياً خلال مواعيد العمل الرسمية.

رفع كفاءة وتشغيل وحدات ومراكز طب الأسرة

جديراً بالذكر، بأن وزارة الصحة والسكان، قررت رفع كفاءة وتشغيل وحدات ومراكز طب الأسرة ، بالإضافة إلي الشروع بإنشاء مجمع السويس الطبي، الأكبر في شمال مصر بالإضافة إلى عدداً من المشروعات الصحية القومية بنطاق محافظة السويس، لتؤمن الرعاية الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة، لكل مواطن .