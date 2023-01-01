انخفاض الأمية بنسبة 10% خلال 5 سنوات في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تحقيق جهود فرع هيئة محو الأمية بمطروح لانخفاض نسبة الأمية بالمحافظة خلال الـ5 سنوات الأخيرة بنسبة 10% من تعداد الأميين بالمحافظة، كما اعتمد المحافظ الخطة الاستراتيجية لفرع هيئة محو الأمية بمطروح حتى عام 2029.

انخفاض الأمية في مطروح

واستعرض عادل مسلم، مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، مع المحافظ، اليوم الأحد، آخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وانخفاض نسبة الأمية بمطروح إلى نسبة 26.3% في ديسمبر 2022، بعدد 80477 أميا من إجمالي تعداد سكان المحافظة فوق سن 15 عاما، والبالغ عددهم 306013 نسمة، بالمقارنة بعام 1917 والتي بلغت نسبة الأمية فيها 35% بعدد 88373 شخصا، بانخفاض يزيد عن 10%، مع تكثيف جهود الفرع بالتعاون مع جميع الأجهزة بالمحافظة خلال 3 سنوات الأخيرة.

خطة محو الأمية بمطروح

وأوضح مدير عام فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، في بيان، أن الخطة القادمة خلال الـ5 سنوات القادمة تستهدف التوسع في إجراء حصر دقيق لأعداد الأميين بالمحافظة من 15 سنة فما فوق، بالاسم والرقم القومي ومحل الإقامة، والقضاء على الأمية والانتهاء منها بمحافظة مطروح خلال العام 2028/ 2029، واستهداف مناهج وبرامج خاصة للمرأة.

يأتي ذلك مع تكليف مدرسات مؤهلات تربويا للتعامل معهم، وتطوير أساليب المتابعة لتحقيق الشفافية الكاملة عن طريق قاعدة بيانات للمتابعين والمشرفين، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية للدارسين بالفصول، واستكمال تدقيق قاعدة البيانات للمدرسين والدارسين والأميين والناجحين، والارتقاء بمستوى المدرسين بالفصول عن طريق تدريبهم لصقل مهاراتهم في التعامل مع الأميين، وتوزيع هيكلة المستهدف للفصول خلال الخطة على الجهات المشاركة.