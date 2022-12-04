حوافز تشجيعية للمشاركين في مشروع محو الأمية بجامعة حلوان

أصدر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان مطوية توعوية بحزمة الحوافز التشجيعية الممنوحة من قبل الجامعة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية والتي صدر بشأنها قرارا بالموافقة بمجلس جامعة حلوان.

يأتي ذلك تيسيرا على الطلاب والطالبات وضمانا لتوفير مسارات للتواصل الفعال عن بعد للرد على جميع استفسارات وتساؤلات الطلاب، حول الحوافز الممنوحة لهم عقب نجاحهم في تحرير المواطنين من الأمية بفصول محو الأمية التي يتعاقدون عليها، وفقا لاتفاقية التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.

تنمية مقومات ثقافة التطوع لدى الطلاب

وبشأن ذلك، قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن المشاركة في مواجهة قضية الأمية في مصر واجب وطني ومسئولية مجتمعية، ما يجعل الجامعة تسعى دوما لبذل جميع المجهودات الممكنة للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية في المناطق المحيطة بجامعة حلوان.

وأضاف أن تلك الحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع بكليات الجامعة تأتي تكريما لهم وتشجيعها لهم واحتفاء بهم لما قاموا به من مجهودات مشرفة ومتميزة في هذه المهمة القومية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية في مصر، إضافة إلى ما يجرى تنميته لديهم من قيم الولاء والانتماء ، إلى جانب تنمية مقومات ثقافة التطوع لدى الطلاب والطالبات من أجل خدمة المجتمع والوطن.

الحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين حزمة من الحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع بالكليات المختلفة تقديرا وتكريما واحتفاء بمجهوداتهم المتميزة في تحرير المواطنين من الأمية، وذلك على النحو التالي:

- التكريم بحفلات التخرج التي تعقد بالكليات المشاركة في المشروع، العام الجامعي 2022-2023.

- تخفيض نسبة 50% من الرسوم المقررة للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب المغتربين مع بداية العام الجامعي 2023-2024 وفقا للوائح والقوانين.

- أولوية الاشتراك في الرحلات والأنشطة الطلابية الأعلى إقبالا من قبل الطلاب والتي تعقد على مستوى الجامعة مع تخفيض نسبة 50% من الرسوم المقررة العام الجامعي 2022-2023 وفقا للوائح والقوانين.

- الحصول على إفادة شكر وتقدير من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة العام الجامعي 2022-2023.