«الجامعات» توضح كيفية تحقيق الصفر الافتراضي في محو الأمية

«المشروع القومي لمحو الأمية».. جاءت هذه العبارة ضمن أهم المجالس والاجتماعات الداخلية لأقسام الكليات المختلفة، ثم الكليات نفسها، ثم الجامعات على المستوى الأعم والأشمل، وعلى أساس ذلك، بدأ المسؤولون وضع كل الخطط الطموحة للمساهمة في هذا المشروع، لمختلف الكليات، ليس كليات نظرية فحسب، لكن الكليات العملية، لذلك تحرص الجامعات على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بأهمية المشروع، والمؤتمرات وورش العمل.

«سعود»: نحرص على غرس الفكر الإيجابي وروح التحدي

أكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب دور الجامعات المحوري والإستراتيجي في محو الأمية على مستوى الجمهورية، ذلك خلال انعقاد اجتماع اللجنة العليا لمحو الأمية العامة لتعليم الكبارالسابق، موضحا أن الجامعة تحرص دوما على غرس الفكر الإيجابي، وروح التحدي لطلابها، الذي ظهر جليا خلال استعراض طلاب الجامعة التحديات التي واجهتهم في محو امية المواطنين وكيفية تغلبهم عليها.

وأوضح الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار، نجاح طلاب جامعة عين شمس في تحرير 54062، مواطنًا منذ عام 2019 حتى الآن.

«عبدالرشيد»: جامعة حلوان لها دورا فاعلا وملموسا في مواجهة قضية الأمية

في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعات المصرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، المنعقدة في مقر مبنى المدينة الجامعية برحاب جامعة عين شمس.

أكد أحمد عبدالرشيد حسين، المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً، أن جامعة حلوان أصبح لها دوراً فاعلاً وملموسا في مواجهة قضية الأمية في مصر نتيجة لما اتخذته من إجراءات وآليات ساعدت على نجاح منظومة المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالرشيد، أن جامعة حلوان لا تألوا جهداً في المساهمة في القضاء على مشكلة الأمية، وتهتم بدرجة كبيرة جداً بملف محو الأمية لما له من أهمية كبرى في تنمية المجتمع، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

اللجنة أكدت على أهمية دور الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية بهدف الوصول إلى الصفر الافتراضي الذي يمثل 7% فأقل تحقيقا لرؤية مصر 2030، وتضافر جهود مؤسسات المجتمع مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وبحث سبل وآليات ميكنة التسجيل الالكتروني في المشروع وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية، فضلاً عن التأكيد في الندوات التوعوية والبرامج التأهيلية للطلاب على أن المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية واجب وطني ومهمة قومية.

اهتمت جامعة حلوان تنظيم ندوات توعوية لطلاب وطالبات الكليات بعنوان «فنانون ضد الأمية» بهدف توعيتهم وتحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة والالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية للسعي قدما مع باقي أقرانهم بالكليات المشاركة في المشروع على مستوى الجامعة للقيام بدورهم الوطني المشرف والمتميز في هذه المهمة القومية.

«قنديل»: التحاق الطلاب بمشروع محو الأمية ينمي ثقافة المشاركة في القضايا القومية

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على دور الجامعة المجتمعي فى قضية محو الأمية والتي تحظى باهتمام الدولة لما لها من أهمية كبرى في بناء وتدعيم مقومات شخصية المواطن وتحقيق عناصر التنمية المستدامة للمجتمع، وتوفير أحد مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى المجهودات للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر.

كما أشار أن التحاق الطلاب والطالبات بالمشروع القومي لمحو الأمية ينمي لديهم ثقافة المشاركة في القضايا القومية التي يعاني منها المجتمع والتي يأتي على رأسها قضية الأمية، وهو ما تسعى إليه الجامعة جاهدة في أن يكون لها دور فعال ومتميز لأبنائها للمشاركة في المشروعات القومية التي ينشدها المجتمع.