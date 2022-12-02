«التنسيقية» تناقش تحديات «محو الأمية» مع أهالي قرية أبو النور ببني سويف

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأهالي قرية أبو النور ببني سويف، للتعرف على أهم المعوقات والتحديات التي تواجه أهالي القرية وتؤثر سلبًا على تجاوبهم مع برامج محو الأمية وارتباطها بفرص التنمية والتوعية، وذلك في إطار سعي التنسيقية ممثلة في منتداها للعدالة الثقافية المتضمن مبادرة محو الأمية، إلى تحقيق تنمية مستدامة في القرية.

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بني سويف

وتحدثت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع أهالي القرية حول التعريف بِالتَّنْسِيقِيَّةِ وأهدافها ودورها وأهداف المبادرة وتطوير وتدريب ورفع الوعي بالقرية وتحقيق فرص التنمية وبناء مواطن متعلم وواع ولديه فرصة عمل تتناسب مع طبيعة القرية.

وتفاعل أهالي القرية مع الوفد وأبدوا رغبتهم في التعاون مع أعضاء التنسيقية للنهوض بالقرية وتحقيق المستهدف من المبادرة.

كان في استقبال وفد التنسيقية الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام محافظة بني سويف، ومروة فراج رئيس الوحدة المحلية مركز بميدوم الوسطى، ومنتصر عجمي مدير المكتب الفني بآثار بني سويف، وآية اللبان، من الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وحمادة راضي، رئيس مدينة الواسطى.

لقاء عدد من طلاب الجامعات

وفي ختام الزيارة التقى الوفد بديوان عام المحافظة، مع بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ وعدد من طلاب الجامعات؛ إذ تحدث عن جهود المحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية في التنمية والتطوير بالمحافظة وفرص التنمية بها.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من الدكتور قياتي عاشور، وبسمة العقدة، والدكتورة لبنى خليفة، وعلي حسين، وسامي الزيات، وحنان جوهر.