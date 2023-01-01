أمطار رعدية وسيول على مكة المكرمة في أول يوم من العام الجديد «فيديو»

بعد وفاة مواطن من صاعقة في السعودية، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرا حول الطقس في الساعات المقبلة في السعودية في ظل نشاط مصحوبا بالرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وتدني مدى الرؤية الأفقية الذي يستمر حتى الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

وأشار البيان الصادر عن المركز الوطني، إلى أنّ العاصمة الرياض ستمر بأجواء ضبابية وغائمة ورذاذ خفيف، وستوجد أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من غرب وجنوب ووسط وشرق وشمال المملكة.

أمطار رعدية في البلد

وأوضح المركز أن الأمطار الرعدية ستكون من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد ستؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة وسيمتد ذلك إلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، وسيمتد أيضا إلى جازان ونجران وغيرها من الأماكن في السعودية.

سرعة الرياح في البلاد

وستترواح سرعة الرياح من 15 كيلومترا في الساعة إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة وسط تكون سحب رعدية ممطرة، وارتفاع الموج ليصل إلى 3 أمتار، بجانب تواجد أمطار رعدية على منطقة عسير.