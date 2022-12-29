الأرصاد السعودية تحذر من تقلبات جوية بالمملكة وسيول في مكة المكرمة

توقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، أن تبدأ مجموعة جديدة من التقلبات الجوية بمعظم مناطق المملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم.

ورجّح المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن يشهد طقس اليوم الخميس تساقط الأمطار الرعدية وتتفاوت حدتها بين متوسطة إلى غزيرة، ترافقها رياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول بأجزاء من مناطق عسير، والباحة فضلا عن سيول في مكة المكرمة، كما دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، إلى اتباع الحيطة والحذر أثناء القيادة.

رياح سطحية مثيرة للغبار والأتربة

ورجحت الأرصاد الجوية في السعودية أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة التي تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ومناطق نجران، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يتكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير، والباحة، ونجران، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

توقعات بتقلبات جوية في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية

ومن المتوقع أن تبدأ تقلبات جوية مع مساء اليوم، حيث تزداد فرص الأمطار متوسطة الشدة وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية في مناطق مكة المكرمة وتشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وبحرة وخنيص والقنفذة والليث والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والموية ورنيه عسير وتمتد إلى النماص وبلقرن والمجاردة ومحايل وبارق وتنومة والبرك وبيشة.الباحة وتضم بلجرشي والمندق والقرى وقلوة والمخواة والعقيق وبني حسن والحجرة وغامد الزناد.