تعليق الدراسة في مكة المكرمة وجدة بسبب سوء حالة الطقس «فيديو»

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة بسبب سوء حالة الطقس في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة للدراسة المسائية اليوم الخميس.

الإدارة التعليمية في جدة تعلق الدراسة

وقالت الإدارة في بيانها: «بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة بسبب سوء حالة الطقس في جميع المدارس المسائية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة وسيكون الدوام لمساء هذا اليوم الخميس 5 / 6 / 1444هـ عبر منصة مدرستي».

تعليق الدراسة في جدة بسبب سوء حالة الطقس

كما قررت الإدارة العامة للتعليم في جدة تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم في جدة ورابغ وخليص، على أن يكون العمل الدراسي اليوم عبر منصة مدرستي، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» لتنضم إلى إدارات تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية بسبب سوء حالة الطقس.

من جهتها أصدرت قوات أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية تحذيرًا، لمستخدمي الطرق في مدن بحرة، الجموم، ومكة المكرمة، جدة، بأن المنطقة قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها جريان سيول ونشاط في الرياح السطحية، ما يحد من مدى الرؤية.

وقبيل نهاية شهر نوفمبر الماضي، تعرضت محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، لأمطار غزيرة، تحولت لـ سيول غمرت عددًا من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلّفة عددًا هائلًا من الأضرار وجبالًا من السيارات المحطمة.

الأرصاد السعودية تحذر من أمطار وسيول الجمعة والسبت على 10 مناطق

كما حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية من توقعات سقوط الأمطار على أجزاء من السعودية، وتندرج الأمطار في السعودية من متوسطة إلى غزيرة على 10 مناطق في السعودية، لتصل في ذروتها إلى يومي الجمعة والسبت.