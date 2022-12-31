خبراء: سيول في مكة المكرمة والرياض خلال الساعات المقبلة

توقع خبراء في «مركز طقس العرب الإقليمي» استمرار تأثر أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية بأحوال جوية غير مستقرة تعمل على تساقط الأمطار بغزارة متفاوتة.

وقال مسؤول التنبؤات الجوية في «طقس العرب» إنه وبالاتجاه نحو ساعات العصر يُتوقع أن تشتد الاضطرابات الجوية على منطقة مكة المكرمة و تتركز حينها الأمطار على مُرتفعاتها و الباحة و تكون الأمطار مُتوسطة إلى غزيرة تترافق بحدوث العواصف الرعدية مع احتمالية جريان الأودية و الشِعاب و تشكل السيول في بعض المناطق.

وبالتزامن مع ذلك يتسع نشاط السُحب الماطرة على أجزاء واسعة من منطقة الرياض بما في ذلك العاصمة السعودية وبعض أحياء منطقة القصيم و تكون الأمطار خفيفة إلى مُتوسطة في مُجملها، ولا يمنع ذلك من تواجد بؤر غزيرة أحياناً.