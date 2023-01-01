عضو أمناء الحوار الوطني: الاجتماع المقبل سيكون آخر الجلسات التحضيرية

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ مجلس أمناء الحوار أنهى ما يقرب من 90% من متطلبات استعدادات انطلاق الحوار الوطني بشكل فعلي بمشاركة كل الأطياف والقوى الوطنية، مشيرا إلى أن الاجتماع المقبل سيكون آخر الجلسات التحضيرية.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وأوضح عمرو هاشم ربيع، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ مجلس أمناء الحوار كان قد بدأ خلال الفترة الماضية في اختيار الشخصيات العامة والخبراء المتخصصين المدعوين للمشاركة في الحوار، بعد أن تم وضع معايير وضوابط مهنية لاختيارهم تتمثل في مدى خبرة كل منهم تجاه المحور المرشح له وخبراته السياسية ومدى معرفته بالشأن العام إضافة إلى مشاركته في الحياة السياسية.

موعد إعلان انطلاق الحوار الوطني

وبسؤاله عن موعد إعلان انطلاق الحوار الوطني بشكل فعلي، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «الاجتماع المقبل سيكون آخر الجلسات التحضيرية للحوار ليبدأ بعدها الحوار الوطني في مناقشة محاوره الثلاث التي سيكون بدايتها بالمحور السياسي ثم الاقتصادي ثم الاجتماعي، بمشاركة جميع القوى الوطنية والشخصيات العامة والخبراء المتخصصين».

وعن جدول أعمال اللجان المعنية بالحوار وطريقة عرض الجلسات قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «جدول أعمال الحوار الوطني سيكون بمعدل 3 أيام أسبوعيا وفي حالة عدم الإنجاز أو تعثر الوقت سيصبح 4 أيام».