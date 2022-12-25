عضو «أمناء الحوار الوطني» لـ قناة الحياة: أي مقترحات جادة ستكون محل مناقشة في الجلسات

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس اتحاد الجميعات الأهلية، إن كل لجنة من لجان الحوار الوطني مختصة بقضية معينة وكل ملف سيناقش في جلسة مختلفة ومنها التعليم العام والفني والجامعي ولكل منها جلسة منفصلة، يحضرها 30 من المتخصصين دون تكرار لضمان توسيع قاعدة المشاركة.

مقترحات جادة

وأوضح «عبد القوي» خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن أي مقترحات جادة ستكون محل مناقشة في جلسات الحوار الوطني، وأعضاء مجلس الأمناء لهم الحق في المشاركة بالحديث أيضا، لافتا إلى أن المقترحات المقدمة يشترط أن تكون عملية وليست نظرية، وأن تتضمن الورقة المقدمة حلولا عملية للمشكلة القائمة في الملف المختص من أجل الخروج بمخرجات جادة قابلة للتنفيذ.

الخروج بقرارات تصلح للجمهورية الجديدة

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن الهدف العام الخروج بقرارات تصلح للجمهورية الجديدة، موضحا أن الأحزاب السياسية ترشح المناسبين لملفات الحوار الوطني كممثلين عنها، بالإضافة لعدد من الخبراء ترشحهم الأمانة العامة بالتنسيق مع مجلس الأمناء.