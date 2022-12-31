مجلس أمناء «الحوار الوطني» يهنئ المصريين بحلول العام الجديد

هنأ مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الشعب المصري، بمناسبة حلول العام الجديد 2023، متمنيًا أن يعديه الله بالخير والبركات على شعب مصر.

وكتبت الصفحة الرسمية لـ الحوار الوطني عبر «فيس بوك»: «يتقدم الحوار الوطني بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة بداية العام الجديد، أعاده الله بالخير واليمن والبركات، والمزيد من الازدهار والتقدم لوطننا».

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، غدًا، جلسة تحضيرية بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، التي تأتي تمهيدًا لبدء جلسات الحوار الوطني بشكل فعلي خلال أيام.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ المجلس أوشك على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الجلسات الفعلية للحوار، عقب الانتهاء من الاستقرار على الأسماء المشاركة في الجلسات بشكل نهائي.