طلعت عبد القوي لقناة الحياة: انطلاق جلسات الحوار الوطني في يناير

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس اتحاد الجميعات الأهلية، إن قطار جلسات الحوار الوطني سينطلق خلال شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن جلسات المحور «الاقتصادي والاجتماعي والسياسي»، ستعقد بالتوازي، بمعدل 3 جلسات يوميا لكل محور، وتمتد الجلسة الواحدة إلى 3 ساعات.

انطلاق قطار الحوار الوطني

أوضح «عبد القوي» في لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على فضائية «الحياة»، أن مجلس الأمناء يراجع باستمرار جميع التفاصيل، لانطلاق قطار الحوار الوطني بأفضل شكل ممكن، مؤكدا أن زمن الجلسة الوحدة لن يقل عن 3 ساعات، لضمان الاستماع لكل المقترحات والرؤى والأفكار.

اجتماع الحوار الوطني

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن اجتماع الحوار الوطني اليوم، أكد حق الحكومة في حضور الجلسات، وتقديم المعلومات والأرقام والبيانات، مضيفا أنه حسم العديد من القضايا، وفقا للوائح المتفق عليها، وسيكون عدد حضور الجلسة الواحدة لا يقل عن 30 مشاركا.