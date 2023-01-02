محمد هنيدي ليس الأول.. نجوم دخلوا بـ«فلوسهم» مجال الإنتاج السينمائي

فاجأ الفنان محمد هنيدي، جمهوره بدخول مجال الإنتاج الفني، لأول مرة من خلال فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، إذ تتولى ابنته فاطمة هنيدي مسئولية إدارة الشركة، كما ظهر على البوستر الدعائي للفيلم قبل طرحه في دور العرض السينمائي قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي.

أنور وجدي منتجا في فترة الأربعينيات

وتعد تجربة «هنيدي» ليست الأولى من نوعها، حيث سبقه إلى مجال الإنتاج عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنان أنور وجدي، والذي كان يعد أحد أبرز المنتجيين السينمائيين مع منتصف الأربعينيات من القرن الماضي، وحقق نجاحات كبيرة في الأفلام التي قدمها، خصوصًا عن عمله كذلك في مجالي التأليف والإخراج والتمثيل، وحقق مع ليلى مراد، نجاحًا لا مثيل له في القرن الماضي، وكانت الأفلام التي قدماها سويًا من أعلى إيرادات السينما وقتها.

مديحة يسري أنتجت لـ سعاد حسني

ومن الممثلين الذين خاضوا غمار الإنتاج السينمائي، الفنانة مديحة يسري، وبدأته مع منتصف الخمسينيات من القرن الماضي من خلال فيلم «إني راحلة» وقاسمت بطولته مع عماد حمدي، كما أنتجت لعدد كبير من النجوم منهم سعاد حسني، وفؤاد المهندس.

نادية الجندي ومحمد مختار

ومن أشهر العاملين في مجال الإنتاج، نجمة الجماهير نادية الجندي، والتي قدمت من خلال شركتها مع زوجها السابق محمد مختار، عددًا كبيرًا من أفلامها التي جعلتها تتربع على عرش النجومية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

إلهام شاهين: القيمة أهم من الربح

وتعد الفنانة إلهام شاهين، إحدى النجمات اللاتي خُضن تجربة الإنتاج السينمائي، ووصفت التجربة بأنها لم تكن تتعلق بالمكسب التجاري، بدليل إصرار بعض النجوم على العمل بالإنتاج ولم يحققوا الأرباح المطلوبة مثل نور الشريف ومحمود حميدة، وذلك حسب تصريحات سابقة لها، خصوصًا وأن الأمر يتعلق في هذه الحالة بالقيمة الفنية.