تعرف على قصة وأبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل.. فكرة محمد هنيدي

يبحث الجمهور عن قصة وأبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل للنجم محمد هنيدي، بعدما شوّق الأخير متابعيه وجمهوره على منصات السوشيال ميديا، عن البوستر الدعائي الأول للفيلم في الساعات الماضية، ووعدهم بأنهم بصدد رؤية عملًا كوميديًا مختلفًا، ومن المتوقع طرح «نبيل الجميل» بدور العرض السينمائي يوم 28 ديسمبر من الشهر الجاري.

قصة وأبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

وتدور قصة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، حول طبيب تجميل يدعي «نبيل»، ويقوم بدوره محمد هنيدي، يمتلك عيادة خاصة ويتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

وتضم قائمة أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بخلاف محمد هنيدي، الفنانة اللبنانية نور، محمد سلام، محمود حافظ، ياسر الطوبجي، رحمة أحمد، أحمد فؤاد سليم، محمد الصاوي، محمد رضوان، مادلين طبر، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي والذي يعد المشروع السينمائي الأول الذي يجمعه بـ«هنيدي».

الفكرة السينمائية لـ محمد هنيدي

وتتضمن البوستر الدعائي لفيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بأن الفكرة السينمائية لـ«نبيل الجميل» تعود للفنان محمد هنيدي، والذي يتولى مسؤولية إنتاج العمل من خلال شركة إنتاج تتولى مسؤولية إدارتها ابنته فاطة هنيدي، التي تخوض مجال الإنتاج الفني ويعد هذا الفيلم أولى مشروعاتها الفنية.