9 قتلى في تدافع خلال احتفالات رأس السنة بأوغندا
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وكالات
01:05 م | الأحد 01 يناير 2023
احتفالات العام الجديد في أوغندا
لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بتدافع في مركز تسوّق في العاصمة الأوغندية، اليوم الأحد، خلال احتفالات بحلول العام الجديد، حسبما أعلنت الشرطة.
وبعد إطلاق المفرقعات النارية أمام مركز «فريدوم سيتي» في العاصمة الأوغندية كمبالا حصل تدافع نجم عنه وفاة خمسة أشخاص على الفور، وإصابة آخرين بجروح، وفق الشرطة الأوغندية التي أضافت أن فرق الطوارئ وصلت إلى المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاة تسعة أشخاص.