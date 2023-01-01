رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

9 قتلى في تدافع خلال احتفالات رأس السنة بأوغندا

كتب:

وكالات
01:05 م | الأحد 01 يناير 2023
احتفالات العام الجديد في أوغندا

احتفالات العام الجديد في أوغندا

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم بتدافع في مركز تسوّق في العاصمة الأوغندية، اليوم الأحد، خلال احتفالات بحلول العام الجديد، حسبما أعلنت الشرطة.

وبعد إطلاق المفرقعات النارية أمام مركز «فريدوم سيتي» في العاصمة الأوغندية كمبالا حصل تدافع نجم عنه وفاة خمسة أشخاص على الفور، وإصابة آخرين بجروح، وفق الشرطة الأوغندية التي أضافت أن فرق الطوارئ وصلت إلى المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاة تسعة أشخاص.

اقرأ المزيد:

العالم في 24 ساعة: سلوفينيا تنتخب أول رئيسة.. وشرق أوغندا تسجل وفاة بـ«إيبولا»

اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «2023» سنة خضرا عليكي يا مصر

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2023.. «سنة مليئة بالحب وتحقيق الطموحات»

ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي في ماليزيا إلى 8 أشخاص
بقلم وكالات