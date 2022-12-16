ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي في ماليزيا إلى 8 أشخاص

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيار الأرضي الذي شهده موقع تخييم بالقرب من بلدة «باتانج كالي» المجاورة قرب العاصمة الماليزية «كوالالمبور» إلى 8 أشخاص على الأقل، فيما أُصيب 7 آخرين، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو الدولية» الفرنسية.

وتواصل فرق الإنقاذ الماليزية عمليات البحث عن عشرات آخرين لا يزالون في عداد المفقودين جراء حادث الانهيار الأرضي.

100 شخص حوصروا تحت الأنقاض

وأشارت التقديرات في وقتٍ سابقٍ، إلى أنّه ربما كان هناك 100 شخص حوصروا تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، قال رئيس إدارة الإطفاء والإنقاذ في ولاية «سيلانجور» الماليزية، نورازام خميس، إنّ الانهيار الأرضي وقع في مخيم مشهور بالمنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.