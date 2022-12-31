اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «2023» سنة خضرا عليكي يا مصر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«البداية خير».. قرارات لتيسير حياة المواطنين

«مدبولى»: الإفراج عن جميع البضائع بالموانئ قريبا

كل عام والإنسانية طيبة

200 شادر جديد لتوفير السلع بأسعار مخفّضة

تسريع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع

تطوير الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين وأولوية لبرامج الرعاية

إنجازات رياضية تنتظر منتخب اليد وفريق الأهلي عالميا

7 % علاوة فى الأجر الوظيفي ورفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

توفير موارد النقد الأجنبي لمدة عام لتأمين الاحتياجات المستقبلية

دنيا جديدة في «المناطق المطورة»

1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير 357 منطقة بـ25 محافظة

54 منطقة عشوائية بالقاهرة استفادت من خطط التطوير: «مجرى العيون».. «كومباوند» على الطراز الإسلامي «الفسطاط».. التطوير يُعيد «صنايعية الفخار» لسابق مجدهم

«أرض الخيالة».. مجتمع بديل لسكان العشوائيات بمصر القديمة

«مثلث ماسبيرو».. شقق جاهزة لاستقبال أهالي المنطقة

الصفحة الثانية

توجيهات رئاسية بسرعة توفير السلع المخفَّضة للمواطن والنقد الأجنبي لرجال الأعمال

جهود الحكومة: انتعاشة اقتصادية.. وحماية اجتماعية

رئيس الوزراء في الإسكندرية: الإفراج عن بضائع بـ6.25 مليار دولار خلال شهر.. وخطتان لـ«الإفراج السريع» للحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار

توفير السلع بأسعار مخفضة

توفير موارد النقد الأجنبي

الأولوية للسلع الغذائية والأدوية

وقف تحصيل الغرامات الجمركية

الأولوية للمواد الغذائية والأدوية ومستلزمات التصنيع وعودة المصانع للعمل بطاقتها القصوى ووقف تحصيل الغرامات الجمركية لتخفيف الأعباء وتجنب زيادة أي تكاليف يترتب عليها رفع الأسعار

توفير الاحتياجات

لا زيادة لأي رسوم

بضائع بـ6.25 مليار دولار

عودة المصانع بطاقتها القصوى

«النقل»: مشروع لاستقبال 15 مليون طن بضائع سنويا بـ«الإسكندرية»

«الوزير»: خطة لنقل المنتجات الزراعية والصناعية عبر النقل النهري والسكك الحديدية من أماكن الإنتاج إلى الموانئ

1.2 مليار دولار قيمة بضائع خرجت من الموانئ منذ 24 حتى 31 ديسمبر

تسهيلات.. ومتابعة.. وتنفيذ

توفير السلع بأسعار مخفضة

مبادرة «كلنا واحد»

الصفحة الثالثة

السيسي يوجِّه بتعزيز جهود توطين صناعة البصريات للحد من الاستيراد

الرئيس يطلب حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى لاستغلالها بالتطوير العمراني أو السكني أو الخدمي.. وإضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى

مستثمرون يرحبون بتوجيهات الرئيس بتوفير النقد الأجنبي وحل أزمة البضائع

«الديواني»: الدولة تستهدف رفع حصيلة القناة لحل أزمة النقد الأجنبي.. و«التاجوري»: الإفراج عن السلع يحقق استقرار الأسواق.. و«شيحة»: يمنع الاحتكار

المحافظات تواجه ارتفاع أسعار السلع بمنافذ جديدة للبيع بتخفيضات

نواب: الدولة حققت انفراجة كبيرة في أزمة البضائع المكدسة خلال وقت قياسي

«لمياء»: معرض كفر الشيخ يوفر جميع السلع.. و«السوسي»: خطوة جيدة.. و«إبراهيم»: مستعدون لـ«أهلاً رمضان»

«الصعيدي»: الدولة تبذل جهودا في كل الاتجاهات وليس الإفراج الجمركي فقط

الصفحة الرابعة

انفراجة وارتياح في مجتمع الأعمال بعد قرار «البنك المركزي» إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والسماح بقبول مستندات التحصيل

«بشاي»: الأسعار ستنخفض قريبا.. و«جابر»: يعزز الثقة مع الموردين في الخارج.. و«الشاهد»: يعيد دوران عجلة إنتاج المصانع

«الأهلي» مستشار ووكيل تمويل لأكبر مشروع بترولي في أسيوط

بنك مصر يجدد الشراكة مع «أليانز» في التأمين على الحياة

الصفحة الخامسة

شركات مجموعة «أكسا مصر» تختتم العام بنتائج أعمال قوية في قطاع التأمين

«المصرف المتحد» ينتهي من كشف حساب عام 2022 بـ45 إنجازا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومصرفيا

«التعمير والإسكان» يستكمل دعمه لمؤسسة إبراهيم بدران بمساهمات تتجاوز 7 ملايين جنيه

«القاضي»: عام مليء بالتحديات على كافة الأصعدة.. وطرح حزمة من الحلول المبتكرة والمتفردة

ربط «مستقبل سيتي» بمحاور شرق القاهرة والعاصمة الإدارية بتكلفة استثمارية 260 مليون جنيه

«القوصي»: ندعم جهود الدولة في مد شرايين التنمية وخلق محاور عمرانية تخدم الاستثمار

«سيمكس مصر»: تنفيذ «القطار الكهربائي» الخفيف أهم مشروعات 2022

«ميدبنك» يحصل على جائزة «International Business Magazine» لعام 2022

الصفحة السادسة

دنيا جديدة في 2023

المناطق المطوَّرة تستقبل أصحابها العائدين إليها في العام الجديد

«مجرى العيون».. كومباوند على الطراز الإسلامي: 79 «عمارة» بـ«مشربيات وأشجار ولاند سكيب»

«الوطن» مع أبطال المشروع: نفخر بمشاركتنا في تحويل «المدابغ» إلى مجمع سكني عصري متكامل ولم نتوقع أن المشروع سيظهر بهذه الصورة

«مهندس أول»: تشطيب الوحدات السكنية «سوبر لوكس».. وأعمالنا تشمل إعادة المنطقة لرونقها الحضاري

«عباس»: التطوير سيغير وجه «القاهرة الإسلامية».. وتسليم الوحدات للمواطنين «تشطيب كامل المرافق»

مدير «التطوير»: 1920 «شقة» بالمشروع.. ووحدات للمصريين بالخارج ضمن «بيت الوطن»

الجمهورية الجديدة خالية من المناطق العشوائية

الصفحة السابعة

«الفسطاط».. التطوير يُعيد «صنايعية الفخار» إلى سابق مجدهم

المشرف على تأهيل القرية: «نحاول إنقاذ المهنة من الاندثار وتطويرها لتواكب العصر».. وشيخ الفخارين: «عشنا فترة صعبة والمطر كان بيبوَّظ شغلنا»

«أرض الخيالة».. مجتمع عصري بديل لسكان آخر 3 بؤر عشوائية في مصر القديمة

«مثلث ماسبيرو».. شقق «تسليم مفتاح» جاهزة لاستقبال العائدين إلى المنطقة

1600 أسرة تنتقل إلى 42 عمارة سكنية مزودة بمنطقة خدمات «شرطة وإسعاف وبريد»

«مصباح»: نناشد الحكومة مراعاة ظروف الأهالي وعدم تحميلهم مصاريف إضافية

«سليم»: تكلفة التطوير مليار و650 مليون جنيه.. وتنفيذ «الإسكان البديل» على 6.2 فدان

مدير مشروع «ماسبيرو»: نسبة الإنجاز تتجاوز 98%.. و920 أسرة لديها عقود ملكية ترغب في العودة

جميع المواطنين حاملي عقود الملكية سيحصلون على وحدات سكنية كاملة التشطيب داخل الأبراج

الصفحة الثامنة

البديل الجاهز

«العين عليها.. دوري»

عشق خاص بين جمهور الزمالك و«فيريرا» بعد عودة «الأبيض» للقمة

الرياضة المصرية فى 2023

«مغامرة جديدة.. انطلق يا قائد»

«رونالدو» يقلب الموازين في النصر السعودي.. وتسريح الأجانب لتسجيل «الدون»

استعادة أمجاد المنتخب وطموحات بلا حدود تنتظر الأهلي في كأس العالم للأندية

خطة الإنقاذ في الأهلي

«الأحمر» يستعيد خدمات «متولي وعبدالقادر» قبل مواجهة بيراميدز