في ذكرى وفاته.. آخر كلمات قالها «وحيد حامد» لجمهوره قبل الرحيل

مر عامان على غياب الكاتب الكبير وحيد حامد في نفس هذا اليوم 1 يناير عام 2021؛ ولكن على الرغم من ذلك إلا أن أعماله الفنية حاضرة ولها تأثير كبير في نفوس محبيه وعاشقي الفن الهادف، إذ تظل كلماته عالقة في أذهان الجميع.

الكاتب الكبير وحيد حامد اختار قبل رحيله أن يلتقي جمهوره العريض ويلقي عليهم كلماته الأخيرة التي أبكت الجميع وكان هذا أثناء تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وحيد حامد يبكي جمهوره

قال وحيد حامد في وداع جمهوره: «مرارا وتكرارا أنا بشكر حضراتكم جدا علشان أنتم من عشاق السينما اللي أنا حبيتها بقدر كبير جدا من الإخلاص والتفاني وأعتقد إن أنا ممكن تفتكرولي أفلام أسعدتكم بقدر ما».

وتابع حامد قائلا: «أولا أنا بشكر كل الذين تعلمت منهم وكل واحد اتعلمت منه أو علمته هما كتير أوي على مدار مشوار طويل وكان من الصعب جدا إني أقف في مكاني دا لولا حبكم ودعكم وحبكم للسينما والمخلصين للسينما أنا بشكر فرسان وقفوا جنبي في المشوار الطويل».

وحرص وحيد حامد على توجيه تحية خاصة للمخرج يوسف شريف رزق الله قائلا: «تحية للراحل العظيم يوسف شريف رزق الله اللي اتعلمت منه أنا أذكر أنه كان أول واحد اصطحبني إلى مهرجان كان لمدة سنوات طويلة وكان صاحب فضل كبير جدا».

وأضاف وحيد حامد: «ياجماعة أنا حبيت أيامي علشان اشتغلت مع نجوم كبار ومحترمين أنا عشت في زمن جميل فيه صلاح منصور وأمينة رزق ومحمود مرسي واشتغلت مع مخرجين كبار أفادوني واتعلمت منهم سمير سيف وعاطف الطيب».

وخلال الكلمة التي ألقاها الكاتب الكبير وحيد حامد كانت دموع الحضور تغالبهم فرحين وفخورين بتكريمه ولكنهم لم يكونوا يعلموا أنها كانت كلمة الوداع التي ألقاها قبل رحيله بعدها بشهور قليلة.