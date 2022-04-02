مسلسل «الاختيار 3» يوجه إهداء لروح الكاتب وحيد حامد في أولى حلقاته

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مقدمة أولى حلقات مسلسل «الاختيار 3»، إهداء لروح الكاتب والسيناريست القدير الراحل وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا في يناير 2021، إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

أبطال مسلسل «الاختيار 3»

ويشارك كوكبة من ألمع النجوم في مسلسل «الاختيار 3»، وفي مقدمتهم أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، كما حرص المخرج بيتر ميمي على جمع عدد كبير من الفنانين، ومنهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، ايمان العاصي، آدم الشرقاوي، ودنيا المصري، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

أبرز أعمال الراحل وحيد حامد السينمائية

الراحل وحيد حامد، قدم كما هائلا من الأعمال السينمائية على رأسها «طائر الليل الحزين .. فتوات بولاق .. غريب في بيتي .. البريء .. أرزاق يا دنيا .. الراقصة والسياسي .. الإنسان يعيش مرة واحدة .. الغول .. أنا وأنت وساعات السفر .. معالي الوزير ..بنات إبليس .. التخشيبة . آخر الرجال المحترمين .. الهلفوت .. نور العيون .. المساطيل .. كشف المستور .. كل هذا الحب».